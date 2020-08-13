Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко "уйти, пока не поздно"

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич считает, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента Беларуси, пока еще не поздно.

Как заявила она в интервью Радио Свобода, власть страны объявила войну своему народу.

"Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить... Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают, задержанных душат коленями", – сказала Алексиевич.

По ее словам, сегодня людей хватают просто на улице, задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. "Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия", – подчеркнула писательница.

Она добавила, что белорусы постоянно подчеркивают, что "мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить".

"А тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН у нас, – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер. Это как-то нереально. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Свои люди не хотят бить своих людей. А тут происходит что-то нереальное", – возмутилась Алексиевич.

По ее мнению, "уйти красиво" у Лукашенко уже не получится, так как кровь уже пролилась. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", – обратилась Нобелевский лауреат к президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.

Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов. К утру ситуация успокоилась.