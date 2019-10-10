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10 октября • обновлено в 21:25
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Сразу за два года: названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

11.5т Читать материал на украинском

В Швеции 10 октября назвали двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – за 2018 и 2019 года. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Питер Хандке (из Австрии) соответственно.

Имена победителей огласили в Шведской академии, а прямая трансляция велась на официальной странице премии в Twitter.

Ольга Токарчук была награждена за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Питер Хандке стал лауреатом за "влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

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Сразу два лауреата были объявлены в связи с тем, что год назад премия по литературе никому не досталась. В 2018-м нобелевский комитет отказался от награждения из-за громкого скандала, который привел к нескольким отставкам сотрудников Шведской академии, которая отвечает за отбор кандидатов на премию. Причиной их добровольных увольнений стали обвинения в сексуальных домогательствах супруга одной из членов этой академии.

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Ольга Токарчук родилась в 1962 году в Польше, ныне живет в городе Вроцлав. Она дебютировала в 1993 году с фантастическим произведением "Путешествие людей-книг".

По мнению Шведской академии, magnum opus Токарчук – исторический роман "Книги Иакова".

"В этой работе она показала высшую способность романа представлять случай, почти выходящий за рамки человеческого понимания", – отметили на странице Нобелевской премии в Twitter.

Отмечается, что в произведениях Токарчук всегда есть противостояние: природа против культуры, разум против безумия, мужчины против женщин.

Как пишет "BBC Украина", Токарчук несколько лет назад рассказывала о своих украинских корнях: ее бабушка была украинкой, а дед – поляком.

"Во Львове у меня есть семья, недалеко из Збаража. А вообще Токарчуки берут начало из Токов возле Тернополя", – рассказывала писательница.

Ольга Токарчук

Ольга Токарчук

The Nobel Prize

Питер Хандке родился в 1942 году на юге Австрии. Он дебютировал в 1969-м с новеллой "Шершни". В том же году по его произведению поставили спектакль "Оскорбление аудитории", после чего он и обрел известность.

В академии отметили, что Ханке является одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны.

"Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в исключительном внимании к пейзажам и материальному присутствию мира, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения", – подчеркнули члены конкурсной комиссии.

Питер Хандке

Питер Хандке

The Nobel Prize

Как писал OBOZREVATEL, Нобелевская неделя началась 7 октября. Первыми огласили победителей в области медицины и физиологии. Ими стали сразу трое ученых, работа которых поможет в борьбе с раком и анемией.

8 октября назвали троих лауреатов по физике. Их исследования касались открытия экзопланет вне Солнечной системы.

9 октября в Швеции огласили нобелевских лауреатов в области химии. Ними стали Джон Гуденаф, М. Стэнли Виттингэм и Акира Йошино – за развитие литий-ионных батарей.

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Тема
Нобелевская премия
Место
Швеция
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Родилась бы не в польше, а на украине и зараз бы имела щастя пахать на польского пана на его хфазенде. Не сбылось такэ украинське счастье, не каждому улыбается такое счастье с украинскими корнями.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Насколько ущербной недонацией надо быть, чтобы по всему миру выискивать 100 лет назад сбежавшие корни непонятно чего!?))))))
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Ильте Евгения
Ильте Евгения
Великий Кормчий, Зато велика нація краде чужі досягнення і видає їх як свої.. Кулемет калашникова, автівки, космічні кораблі..Список можна продовжувати до безкінечності..Заводи з донбасу, чужі землі - то дрібниці..
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Все люди в мире так или иначе с украинскими корнями, даже Будда)))))
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