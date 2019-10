Названы лауреаты Нобелевской премии по химии-2019

В среду, 9 октября, в Швеции огласили нобелевских лауреатов в области химии. Ними стали Джон Гуденаф, М. Стэнли Виттингэм и Акира Йошино за развитие литий-ионных батарей.

Имена победителей традиционно зачитал генеральный секретарь нобелевского комитета Горан Ханссон, а прямую трансляцию вели на официальной странице премии в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются во всем - от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей", – подчеркнули в комитете.

Стэнли Виттингэм в 1970 году использовал потенциал лития для выделения внешнего электрона и первым разработал функциональную литиевую батарею.

Джон Гудэнаф удвоил потенциал таких батарей и создал необходимые для увеличения мощности и пользы батареи условия.

Третий победитель, Акира Йошино, преуспел в удалении чистого лития из батареи, вместо этого полностью заменив его на ионы лития, которые безопаснее, чем чистый литий. Это сделало аккумулятор пригодным для повседневного применения.

