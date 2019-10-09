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9 октября • обновлено в 18:19
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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии-2019

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В среду, 9 октября, в Швеции огласили нобелевских лауреатов в области химии. Ними стали Джон Гуденаф, М. Стэнли Виттингэм и Акира Йошино за развитие литий-ионных батарей.

Имена победителей традиционно зачитал генеральный секретарь нобелевского комитета Горан Ханссон, а прямую трансляцию вели на официальной странице премии в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются во всем - от мобильных телефонов и ноутбуков до электромобилей", – подчеркнули в комитете.

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии-2019

Стэнли Виттингэм в 1970 году использовал потенциал лития для выделения внешнего электрона и первым разработал функциональную литиевую батарею.

Джон Гудэнаф удвоил потенциал таких батарей и создал необходимые для увеличения мощности и пользы батареи условия.

Третий победитель, Акира Йошино, преуспел в удалении чистого лития из батареи, вместо этого полностью заменив его на ионы лития, которые безопаснее, чем чистый литий. Это сделало аккумулятор пригодным для повседневного применения.

Как писал OBOZREVATEL, Нобелевская неделя началась 7 октября. Первыми стали известны победители в области медицины и физиологии. Ими стали сразу трое ученых, работа которых поможет в борьбе с раком и анемией.

8 октября назвали троих лауреатов по физике. Их исследования касались открытия экзопланет вне Солнечной системы.

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Тема
Нобелевская премия
Место
Швеция
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