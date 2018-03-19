Но живет в Британии: дочь Лужкова получила гражданство Кипра

Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины России Елены Батуриной — 25-летняя Елена Лужкова — получила кипрское гражданство.

Это следует из данных британского реестра юрлиц.

Как пишет Life.ru, Лужкова живет в Великобритании, окончила Лондонский университет, получила специальность политика восточноевропейских стран.

Сам экс-мэр Москвы не раз рассказывал, что его дочь Елена работает в Лондоне "в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом".

По данным СМИ, Елена пробует также самостоятельно заниматься бизнесом. В 2016 году она зарегистрировала компанию Whip Limited, которая занимается "другими видами деятельности по поддержке бизнеса, не включённые в какие-либо рубрики", а ранее у Елены была ещё другая компания — Claredron education (профиль её был не более внятным).

В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.

В разговоре со СМИ девушка не стала отрицать, что у неё есть кипрский паспорт. Подтверждать и рассказывать подробности — тоже.

"По поводу паспорта, боюсь, не могу вам ничего ответить, это личное", — сказала она.

Елена отметила, что ездит в Россию во время отпуска, но большую часть времени проводит в Великобритании, потому что там работает.

Отметим, что для того, чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум €2 млн в недвижимость страны или €2,5 млн в кипрские компании или гособлигации.

При этом отказываться от своей родной страны не нужно — зато можно ездить по миру, легче получая визы. Эту программу поэтому и называют "золотая виза".

Напомним, ранее сообщалось, что Лужков, после неудачной попытки получить вид на жительство в европейских странах, получил его от Великобритании.