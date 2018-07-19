Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник цинично призвал граждан Украины к массовым бунтам по всей стране при том, что сам он сбежал в Россию во время Революции Достоинства.

В частности, коллаборант попытался продавить в массы идею о создании масштабного коллапса и предложил людям саботировать расчеты по коммунальным платежам и блокировать главные дороги и улицы всех населенных пунктов. Свой популистский призыв, который он прикрывал фальшивой заботой об украинских семьях, предатель озвучил в эфире пропагандистского канала NewsFront.

"Если вы стоите перед выбором купить ребенку питание, медикаменты или платить за коммунальные платежи — купите ребенку и питание, и медикаменты. Но не платите за "коммуналку". У вас все равно нет денег. А что надо делать? Объединяйтесь подъездом, домами, выходите, перекрывайте дороги, улицы. Надо оказывать сопротивление по всей Украине", — нагло высказался один из тех, кто привел в Украину войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник призвал украинский народ к государственному перевороту перед предстоящими выборами 2019 года.