"Низкопробный триллер": у Лаврова набросились на Британию из-за Скрипаля

Министерство иностранных дел России, комментируя действия властей Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявило, что Лондон сам себя загнал в тупик.

Как заявил на брифинге директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД России Владимир Ермаков, "авантюра" с отравлением Скрипаля абсолютно невыгодна для РФ, передает РИА-Новости.

"Время идет. Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить", — отметил он.

Он в который раз отверг причастность РФ к отравлению бывшего разведчика.

"Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", — сказал он на брифинге.

По его словам, Великобритания не делится с РФ сведениями, получаемыми в ходе следственных действий.

"Британцы не делятся с нами даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий, и вообще не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении (гражданки РФ) Юлии Скрипаль", — заявил Ермаков.

По его словам, Москва удивлена тем, что власти Британии в нарушение международных норм не предоставляют консульского доступа к дочери Скрипаля. Он также отметил, что у РФ нет никаких достоверных сведений о том, что произошло с девушкой за последние две недели.

"Это похоже на очередной низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф, для этого не нужно идти в дипломатию", — заявил он во время брифинга.

Как сообщал "Обозреватель",ранее 23 дипломата РФ выехали из посольства в Лондоне из-за конфликта между странами после отравления Скрипаля.