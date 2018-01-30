Ниже рангом: стало известно о секретной части "кремлевского доклада"

В обнародованном Министерством финансов США "кремлевском докладе" есть секретная часть.

Об этом говорится в статье "Ленты.ру".

В эту часть документы включены персоны, которые не вошли в первую (российские государственные лица) и вторую (олигархи) часть списка.

Фигуранты "секретного списка" могут быть ниже рангом, чем федеральные чиновники, или иметь состояние менее одного миллиарда долларов.

Других подробностей о "секретной части" не приводится.

Справка. "Кремлевский доклад" не является санкционным списком, а носит лишь рекомендательный характер. Данные материалы, как ожидается, станут основой для принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Как сообщал "Обозреватель", 29 января список российских лиц и компаний, которые объединили в "Кремлевский доклад", был передан в Конгресс США.

Кроме того, 26 января США уже расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.