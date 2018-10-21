Нищета, унижения и пять браков: как сложилась судьба дочери Сталина

Любимая дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева прожила насыщенную на романы и браки жизнь.

Как сообщает Star Hit, ее называли "принцессой СССР", а с детства родственница диктатора была окружена любовью и вниманием знаменитого отца, который даже ввел систему "приказов", чтобы девочка могла требовать, что угодно.

Аллилуева влюблялась в мальчиков, которые часто не могли отвечать ей взаимностью. Это было связано в том числе со страхом связываться с ребенком вождя. Первые серьезные отношения у нее были с сыном Лаврентия Берии Серго. Однако, когда Сталин охладел к его отцу, он запретил дочери посещать их дом.

Новости Сталин и его окружение организовали геноцид украинцев

Позже ее связывали отношения со сценаристом Алексеем Каплером. Они искренне любили друг друга, но тема интима не поднималась. Разрыв произошел из-за неосторожности Каплера, который принес Аллилуевой английский журнал со статьей о ее матери. В материале говорилось, что женщина умерла не от аппендицита, а покончила собой. Это потрясло дочь Сталина, из-за чего вождь сослал ухажера в Сибирь.

Официальным первым мужем стал Григорий Морозов, от которого Аллилуева родила сына Иосифа. Он хотел 10 детей, из-за чего женщина сделала четыре аборта. Брак продлился недолго. Позже дочь Сталина вышла замуж за работника партии Юрия Жданова, от которого родила дочь Екатерину. Но с ним также не сложилось.

Светлана Аллилуева и Григорий Морозов

После смерти отца она начала проявлять интерес к политике и познакомилась с нужными людьми в правительственных кругах. Вскоре Аллилуева вышла замуж за Джона Рида Сванидзе, семью которого репрессировал ее отец. Они прожили в браке два года.

Сванидзе в детстве

После нового потрясения она лечилась в кремлевской клинике, где познакомилась с гражданином Индии Браджеш Сингхом. Несмотря на то, что он был стар, мужчина "обучил ее искусству любви и позам камасутры". Брак перед его смерти так и не удалось заключить из-за партии, но никто не препятствовал хоронить его на родине, куда и отправилась Аллилуева и провела там несколько лет.

Светлана Аллилуева

После этого женщина внезапно пришла в посольство США и попросила убежища. В Штатах она вышла замуж за предпринимателя Уильяма Питерса и стала называть себя Ланой Питерс. Там она издала книгу об отце, за что получила 1,5 миллиона долларов. Но практически все деньги женщина потратила на строительство ранчо, которое разорило мужа. В браке у них родилась девочка Ольга.

Несколько лет спустя Аллилуева оказалась в нищете и на гране выживания, потому была вынуждена обратиться к советскому правительству. Ей разрешили вернуться на родину, где ожидал холодный прием сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аллилуева скончалась в США в 2011 году. Она страдала от рака толстой кишки.