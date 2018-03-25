"Никто не откажется от славы и богатства": Трамп сделал заявление о сговоре с Россией 

Президент США Дональд Трамп заявил, что множество юристов хотели бы представлять его интересы в деле о возможном вмешательстве России в американские выборы.

"Многие юристы и юридические фирмы хотят представлять меня в "российском деле"… Не верьте сообщениям из фейковых новостей, что сложно найти юриста, который хочет взяться за это. Ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия", — написал он в Twitter.

По словам Трампа, проблема в том, что новому юристу или юридической фирме потребуются месяцы, чтобы набрать скорость, если у него больше нет причины поднять цену.

"Это нечестно для нашей великой страны — и я очень доволен моей нынешней командой. Кроме того, никакого сговора с Россией не было, кроме как у жуликоватой Хиллари и демократов", — добавил президент.

Как сообщал "Обозреватель", в США вскрылись тайные данные о Трампе.