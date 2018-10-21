''НАТО не отпустит'': озвучен прогноз по скандальным провокациям Венгрии

Все попытки Кремля дестабилизировать ситуацию в Венгрии и ухудшить её отношения с соседями, провоцируя территориальные скандалы, ни к чему не приведут.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. Он уверен, что крупнейшие страны НАТО просто не отпустят Венгрию.

"Их нельзя оторвать от этого региона. Они являются важной составляющей европейской полосы безопасности. Поэтому, конечно, Россия пытается дестабилизировать и подорвать изнутри все это. Поэтому и заигрывает с Орбаном, с "Йоббиком", с националистами в этой стране", - уточнил Кравченко.

Он также уточнил, что на столь агрессивное поведение Будапешт толкает и столетие подписания Трианонского договора, из-за которого Венгрия потеряла существенную часть своих территорий.

"Сейчас они их собирают, сейчас они проводят очень активную позицию и против Румынии, и против Украины и против Сербии... Но в долгосрочной перспективе они очень зависимы от НАТО в контексте безопасности", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия все-таки пошла на уступки Украине из-за конфликта на Закарпатье.

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