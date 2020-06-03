Никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его: в Израиле пришли к неожиданным выводам
Команда ученых из Израиля в ходе исследования выяснили, что никотин "конкурирует" с коронавирусом за связывание с клетками в организме и блокирует его проникновение.
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По еще одной из версий никотин, блокируя противовоспалительные цитокины, "предупреждает" возникновение цитокинового шторма, гипертрофированного проявления иммунитета, который может убить заразившихся, пишет Daily Mail.
Такие предположения исследователи получили, когда оказалось, что среди израильтян с коронавирусом курильщиками были 9,8%. Среди тех, чей тест на COVID-19 оказался отрицательным – 18,5%. При этом общая доля курильщиков в популяции составляет 19%.
Третья теория ученых по этому поводу – никотин уменьшает количество рецепторов АСЕ-2, с которыми связывается коронавирус для заражения клеток.
Также существует четвертое предположение: коронавирус проникает в организм через расположенные возле носа и рта никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, а никотин ему в этом мешает.
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