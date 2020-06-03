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4 июня • обновлено в 02:53
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Никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его: в Израиле пришли к неожиданным выводам

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Команда ученых из Израиля в ходе исследования выяснили, что никотин "конкурирует" с коронавирусом за связывание с клетками в организме и блокирует его проникновение.

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По еще одной из версий никотин, блокируя противовоспалительные цитокины, "предупреждает" возникновение цитокинового шторма, гипертрофированного проявления иммунитета, который может убить заразившихся, пишет Daily Mail.

Никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его

Никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его

Такие предположения исследователи получили, когда оказалось, что среди израильтян с коронавирусом курильщиками были 9,8%. Среди тех, чей тест на COVID-19 оказался отрицательным – 18,5%. При этом общая доля курильщиков в популяции составляет 19%.

Третья теория ученых по этому поводу – никотин уменьшает количество рецепторов АСЕ-2, с которыми связывается коронавирус для заражения клеток.

Также существует четвертое предположение: коронавирус проникает в организм через расположенные возле носа и рта никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, а никотин ему в этом мешает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналист издания The Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о побочных эффектах.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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