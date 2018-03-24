"Никому не позволит!" У Путина сделали грозное заявление

Президент России Владимир Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России.

Хотя на данный момент международная повестка, "скорее неблагоприятная для России". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ФАН.

"Внешняя политика Путина - а именно он определяет внешнюю политику страны - последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами", - сказал Песков.

По его словам, в стране чувствуется "абсолютная доминирующая" поддержка Путина россиянами.

"Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России", - добавил Песков.

Как сообщал "Обозреватель", Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы Путина в Крыму.