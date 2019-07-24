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"Никому не отвечают": в России рассекретили данные о состоянии президента Туркменистана

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после сообщений о его смерти 21 июля, до сих пор не появился на публике, хотя прошло уже три дня.

Ведущие зарубежные посольства пытаются через всевозможные каналы узнать о судьбе главы республики, но официальный Ашхабад молчит, написали авторы российского телеграм-канала "Незыгарь".

"Из Ашхабада сливают информацию, что Бердымухамедов сейчас в Германии, где сопровождает тяжело больную мать. Представители его семьи действительно находятся в Германии еще с 12 июля. Также есть слухи, что на лечении и сам президент. У него якобы серьезные проблемы с почками. После слухов о его смерти, он уже три дня не появляется на публике. Все молчат", – констатировали авторы канала.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Спутник Армения

По их словам, многих настораживает еще и то, что попытки официальных структур зарубежных стран связаться с Бердымухамедовым по телефону фактически окончились ничем.

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"Лукашенко вторые сутки пытается дозвониться до президента Бердымухамедова. Вызываемая сторона не может соединить. Семья Лукашенко имеет в Туркменистане бизнес-проекты. Белорусское посольство в Ашхабаде не может дать точную информацию, куда пропал лидер Туркменистана. Нет информации и в российском посольстве", – подытожили в России.

Сркиншот

Сркиншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не умер, а уехал в Германию, где проходит лечение его мать. Об этом стало известно из источников в политических кругах страны.

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Персоны
Александр Лукашенко Гурбангулы Бердымухамедов
Место
Туркменистан
Тег
Россия
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