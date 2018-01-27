Большие риски: международник пояснила, почему Путин не поехал в Давос

Президент России Владимир Путин и высшее руководство страны отказалось от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за опасений оказаться в полной изоляции со стороны участников.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Анна Шелест.

"Давайте не забывать, что мало кто был бы рад его видеть. А в этом году мы видим в перечне самых высоких гостей и Ангелу Меркель, и Эммануэля Макрона, и многих других, с кем у господина Путина не лучшие отношения на сегодня. В Давосе есть российская делегация, открыт даже "российский дом", но уровень (представительства. – Ред.) уменьшен", - отметила она.

По ее словам, Путину и его окружению роль статистов на форуме не очень подходила.

"Крупные бизнесмены, которые имеют интересы и за пределами РФ, они продолжают приезжать, некоторые российские оппозиционеры приезжают, но не высшее российское руководство. Для нее не лучший момент, потому что выступать их никто не пригласит, а двусторонних встреч на высшем уровне тоже вряд ли стоило ожидать", - добавила эксперт.

Также Шелест считает, что не оправдала бы себя и ставка на наглядную демонстрацию электорату "внешнего врага".

"Тут риски были больше за перспективы. Оппонентам Путина продемонстрировать, что с ним никто не хотел встречаться, что его не пригласили с большой речью, это было бы значительно вероятней, чем показать, как он один против всех. Это был бы для него не лучший момент", - констатировала международник.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Давосе президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой МВФ.