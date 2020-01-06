"Никогда!" Трамп отреагировал на жесткое решение Ирана по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Ирана отказаться от ограничений в ядерных разработках.
В Twitter Трамп выразил уверенность, что страна не сможет создать для себя этот вид оружия. "Иран никогда не будет иметь ядерного оружия", – написал он.
При этом он не уточнил, что именно имеет ввиду и как именно США планируют помешать планам Ирана.
Трамп пригрозил Ирану
minval.az
Как писал OBOZREVATEL:
Стуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
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