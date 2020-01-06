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6 января • обновлено в 22:35
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"Никогда!" Трамп отреагировал на жесткое решение Ирана по ядерному оружию

1.2т
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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Ирана отказаться от ограничений в ядерных разработках.

В Twitter Трамп выразил уверенность, что страна не сможет создать для себя этот вид оружия. "Иран никогда не будет иметь ядерного оружия", – написал он.

При этом он не уточнил, что именно имеет ввиду и как именно США планируют помешать планам Ирана.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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