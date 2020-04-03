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3 апреля • обновлено в 18:31
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"Никогда не видел такой!" Сардиния показала позитивные изменения от карантина. Видео

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У берегов итальянского Неаполя местные жители восхищаются кристально чистому Тирренскому морю.

Соответствующее видео из окон одного из прибережных домов по улице Виа Пертенопе опубликовал Паоло Де Лука, передает La Repubblica.

Как пишет итальянская газета, видео, снятое с балкона на набережной, которая охватывает залив, стало вирусным. "Посмотрите на море. Сардиния, кажется, никогда не видела такой чистоты", – пишет автор видео.

Захватывающий вид с пустыми дорогами и закрытыми магазинами открывается на Виа Караччоло и холм Посиллипо. Чистое небо также позволяет любоваться полуостровом Сорренто и, на расстоянии, Капри.

Клип, опубликованный парнем в его профиле, собрал более 17 тысяч лайков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,из-за пандемии коронавируса COVID-19 уровень выбросов углекислого газа в мире в 2020 году может рекордно сократиться со времен Второй мировой войны.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
болезнь карантин
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