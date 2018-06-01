Никогда не скрывали: украинский журналист на КремльТВ напомнил о лжи Путина

Известный украинский журналист в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" напомнил о вранье президента РФ Владимира Путина об аннексии Крыма.

Так, он напомнил, что российская власть до последнего утверждала, что на полуострове действует "местная самооборона". Соответствующее видео выложили в сети.

"Когда начиналась операция по аннексии Крыма, мы все помним слова о том, что это народная самооборона и можно купить в любом военторге. А прошло время, и он сказал, что мы никогда не скрывали (участия российских военных - Ред.)", - напомнил Цимбалюк.

Ведущая тут же перевела разговор в другое русло, отметив, что это якобы излюбленная тема украинского журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что в конфликте с Россией Украине нужно "рассчитывать только на себя", а не ждать, когда страна-агрессор "развалится под гнетом санкций".