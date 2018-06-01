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Никогда не скрывали: украинский журналист на КремльТВ напомнил о лжи Путина

2.8тЧитать новость на украинском

Известный украинский журналист в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" напомнил о вранье президента РФ Владимира Путина об аннексии Крыма.

Так, он напомнил, что российская власть до последнего утверждала, что на полуострове действует "местная самооборона". Соответствующее видео выложили в сети.

"Когда начиналась операция по аннексии Крыма, мы все помним слова о том, что это народная самооборона и можно купить в любом военторге. А прошло время, и он сказал, что мы никогда не скрывали (участия российских военных - Ред.)", - напомнил Цимбалюк.

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Ведущая тут же перевела разговор в другое русло, отметив, что это якобы излюбленная тема украинского журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что в конфликте с Россией Украине нужно "рассчитывать только на себя", а не ждать, когда страна-агрессор "развалится под гнетом санкций".

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Россия
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Соколов Олег
Соколов Олег
Были там военные, причём по договору России с Украиной. А в начале были силы самообороны. Это потом пришлось спецназу вмешаться. Если бы не вмешались был бы второй Донбасс. А почему российских журналистов нет на пропагандистских каналах Потрох ты? Да потому,что фашисты быстро грохнут их. Боятся за свою жизнь. Да и вопрос ещё, пустят ли через границу.
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