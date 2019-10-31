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31 октября • обновлено в 12:15
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"Никогда не признаем!" Генсек НАТО сделал жесткое предупреждение Путину из-за Крыма

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НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Новости
''НАТО сохранит подход'': Столтенберг перечислил преступления России за последние годы

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

"Факты"

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, будучи в Мариуполе, Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом НАТО.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым стал Российским когда не то что НАТы но и США не было в помине, и тем более украины.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Горбачеву тогдашний генсек так же говорил что нату никогда не перешагнет границы и страны варшавского договора никогда не станут членами нату … более лживых людей чем генсек нату врядли можно найти ...
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Генсек НАТО по своим полномочиям из Устава НАТО может только "поляну накрыть" и не более, в том месте, куда съедутся другие. А его заявления - это заявления попугая Кеши для гостей.
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