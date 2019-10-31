"Никогда не признаем!" Генсек НАТО сделал жесткое предупреждение Путину из-за Крыма

НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Йенс Столтенберг "Факты"

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, будучи в Мариуполе, Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом НАТО.

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