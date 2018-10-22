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''На нас нападут'': в Кремле оправдались за "ядерный рай" Путина

6.4тЧитать материал на украинском

Российская Федерация никогда первой не будет использовать свой ядерный потенциал.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о том, что страна готова применить ядерное оружие, как только потенциальный агрессор нанесет удар, передают "РИА Новости".

"Речь шла о том, — и это главное, а многие пропустили, — что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар", — пояснил он.

Песков уточнил, в каких случаях Москва может принять решение о ядерном ударе.

"У нас в доктрине записано, что если — вариант первый — на нас нападут с использованием ядерного оружия и — вариант второй — на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой", — отметил пресс-секретарь.

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По его словам, Путин говорил о том, что Россия ни на кого не намерена нападать.

"То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми. Но если на нас нападут, тогда там все попадут - кто в ад, кто в рай. Вот, что важно было понять, остальное - все аллегория", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин на заседании форума "Валдай" заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Глава РФ подчеркнул, что граждане попадут в рай, как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры - "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да-да, при отсутствии доктрины путлер сам признался что дал приказ приготовиться применить ядерное оружие по Украине если что. Или может он просто болтун? А может шизофреник?
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Шизофрения с идиотизмом на вас давно напали. А очаг этой инфекции находится в Кремле. Говорят, напалм хорошо помогает.
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Адольф Алозиевич тоже в 1939 году говорил, что ни на кого нападать не собирается - это поляки сами его в Гляйвице в августе "консервами" закидали...
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