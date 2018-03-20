"Никогда не было": в России открестились от "Новичка", которым отравили Скрипаля

СССР, а потом и Россия, никогда не занималась программой разработки химического оружия "Новичок", поскольку она называлась по-другому.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, которые имели непосредственное отношение к этой программе.

"При этом в названии системы использовались цифры", — рассказали источники.

Издание указывает, что широко использоваться в западных СМИ название "Новичок" стало после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, которые в 1990-е годы эмигрировал в США.

На западе Мирзоянова часто представляли как создателя "Новичка", но, как утверждают источники, Мирзоянов якобы вообще не имел отношения к разработке химического оружия, а только защищал советские разработки.

"Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам и после обнародовал некоторую информацию на западе, включая формулы химического оружия", — рассказали собеседники агентства.

Как сообщал "Обозреватель", создатель "Новичка" Вил Мирзаянов раскрыл детали создания нервно-паралитического газа.