В 2014 году мы наконец-то узнали, кем нас считают россияне. Это для протокола они любят рассказывать про "адиннарот", "братьев-славян" и прочую чушь. На самом деле, все более или менее здравые и основанные на научных методах исследования четко показали, что украинцы и россияне – не один народ и никогда одним не были. Сами же россияне никогда не были славянами. В глубине души они это постоянно ощущают, и когда сцарь-батюшка дал им команду "фас", они взяли топоры и пришли нас убивать, называя бандеровцами и фашистами.

Московия очень быстро возвращается к исконности и к своим корням, а исконно, мокшане были темными и забитыми рабами, которым науки давались с большим трудом. Поэтому, когда еще до войны пришлось оппонировать пацакам, то с ужасом обнаруживалась их степень дремучести. Простые сведения, которые открыто доступны на их ресурсах и указывающие на то, что Степан Бандера физически не мог принимать участие в войне на стороне Гитлера – не пронимали оппонента никак. Даже когда ему говорили о том, что причина была более, чем уважительная – Бандера находился в немецких концлагерях всю войну – тоже никак не действовала. По их извращенной логике, даже находясь в концлагере Закценхаузен, он все равно сражался на стороне Гитлера.

В общем, на этом месте надо было останавливать спор, выключать компьютер, протирать его спиртом, а под ним – помыть все хлоркой и начертить три круга мелом, но ведь они нас еще и фашистами называли. Тут оговоримся, у пацаков нет понимания разницы между фашизмом и нацизмом или национал-социализмом. Они фашистами называют именно немцев, под предводительством Адольфа Гитлера. Если бы они поинтересовались этимологией этого слова, то моментально перенеслись бы в Италию времен Бенито Муссолини, который восстанавливал исконные символы Римской империи. В частности – связку вязовых прутьев, которая символизировала единство и власть и называлась фасцией или в другой транскрипции – фашией.

Мало того, никакого родства между символами фасцией и свастикой не было в принципе. Они появились в разное время и в совершенно разных местах. Мало того, изначальный смысл, вложенный в этот символ, не имел ничего предосудительного. Поэтому фасция широко использовалась и используется сейчас в официальной символике вполне пристойных государств. Желающие легко могут обнаружить ее в гербе Французской республики, различных государственных учреждений США и теперь – РФ. И еще, фасции были широко распространены как соответствующий символ в царской империи, а после ее падения – в большевистском совке. Скажем больше. Обычно в композиции герба или чего-то подобного фасция занимает центральное место, хотя иногда – на втором плане, но вот первая конституция РСФСР от 1918 года содержит сразу две фасции. До такого даже Мусслолини не додумался. Кстати, в том же году, в совке имела хождение, как символ, и свастика. Какой-то отрезок времени эти два символа олицетворяли власть большевиков. Заметим, это было до того, как Бенито Муссолини возглавил Италию, а Адольф Гитлер – Германию.

Тут же отметим, что в символике Украины эти два изображения отсутствовали. К 1918 году символом государственности и власти уже как тысячу лет был тризуб. Если кого-то и привязывать к символам и ставить на нем клеймо фашиста, то Украина здесь – последняя в очереди.

Но мы теперь прекрасно знаем, что на Московии нас стали называть фашистами ровно в то время, когда имперский зуд стал всеобъемлющим и даже бюсты императора Николая 2 стали мироточить из самых неожиданных мест. К тому времени, последний император уже был причислен к лику их святых, а потому – обязан мироточить, как источник минеральной воды в Карловых Варах. В общем, все, что связано с империей, императором и тем временем, стало центром православнуто-имперского фен-шуя и теперь там это стало предметом экзальтации.

Теперь там графья и князья даже из смывного бачка вылазят, до такой степени там все припаяло. Дворянское звание там стало эквивалентом титула вора в законе или чего-то не менее гордого и весомого. Князь Краснопопский-Сургутский звучит звонко и исконно. Сейчас там принято со слезами в носу рассуждать о "цвете нации", который вынужден был иммигрировать в "заграницы".

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Но тут мы уточним, что все примерно представляют, сколько монархистов схлынуло в Париж, ибо где же жить истинному "русскому", как не в Париже, а более мощная волна осталась за кадром. На самом деле, не меньше, а может быть и больше, монархистов ушло с Колчаком на Восток и осели в китайской Манчжурии. Насколько можно понимать, именно эта публика сейчас является образцом для восстановления "нового дворянства", "нового казачества" и "нового монархизма. В таком случае, следует четко понимать, в чем именно состоит эта исконность. Для этого мы предлагаем ряд фотографий тех времен, когда Адольф Алойзыч Гитлер еще участвовал в переговорах, принимал Олимпиаду и вообще – был вполне пристойным чудаком. Итак, смотрим внимательно.

Как видим, ни одна политическая сила, в истории Украины, не брала себе название со словом (фашист) или (нациионал-социалист). И напротив, россияне, те самые, которые цвет нации, которые за старую империю, за царя и отечество, назвали себя фашистами и приняли соответствующую символику.

Но и на самой их бывшей родине вполне спокойно оперировали символами фашизма и национал-социализма, а государство и вовсе стало называться союзом социалистических республик. То есть, и Гитлер, и Сталин – строили социализм. Делали они примерно одними и теми же методами, только внешняя форма их социализма была несколько различной, хоть и украшена миллионами трупов.

И вот теперь Московия плачет по тому самому совку и по тем самым монархистам, которые приняли символы, названия, дух и методы фашизма в том ругательном смысле слова, который в него вкладывают, и национал-социализма, который был сгенерирован Адольфом Алойзычем Гитлером.

К этому можно прибавить и бесспорно самое большое количество желающих принять участие в боевых действиях за команды Вермахта и СС, которое дали именно русские, чтобы картина приняла тот вид, который в Москве прячут со всей энергией и пролетарской ненавистью.

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Из этого следует, что если кого-то уже и называть фашистами в 21 веке, то на эту роль безусловно подходят только и исключительно россияне. Об этом украинцы могут говорить с полной ответственностью, а сирийцы уже наверняка считают, что Гитлер был мелким шалуном, в сравнении с Путиным и его мясниками в военной форме.

Но мы бы не стали называть россиян фашистами. Нет, это – слишком мягкий термин, который безусловно к ним не подходит. А кроме того, мы считаем, что искоренение фашизма было более легкой задачей, чем искоренение рашизма, который ежедневно уносит все новые и новые жизни. Причем, чем быстрее взяться за искоренение этой чумы, тем больше шансов на получение возможности избежать большой крови.

В любом случае, обвинения украинцев фашизме – не по адресу.