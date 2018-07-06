"Никакой государственности": российский историк "отменил" независимость Украины

Российский пропагандист, историк Евгений Спицын заявил, что Акт провозглашения независимости Украины якобы является ошибочным, поскольку в нем есть слова о тысячелетней истории государственности страны, которой она, в его воображении, никогда не имела (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Спицын убежден, что самые выдающиеся периоды украинской истории были лишь попытками создать суверенное государство. Своими псевдонаучными доводами он поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Когда 24 августа 1991 года, то есть после так называемого путча, Верховный Совет УССР еще тогда, или Верховная Рада принимала Акт о государственной независимости, или незалежности, то там в первом абзаце прямо было написано: "Восстанавливая тысячелетнюю украинскую государственность". Уже там была заложена абсолютно ложная матрица украинской государственности. Никакой тысячелетней украинской государственности никогда не было! Было несколько попыток создания такой государственности", — высказался Спицын.

По мнению историка, такими попытками являлись период Гетманщины при Богдане Хмельницком, создание УНР и ЗУНР.

Кроме того, он акцентировал внимание и на таком моменте, как попытка провозгласить независимость Украины националистами после вторжения нацистов в СССР. Таким образом, он попытался навязать публике ассоциацию независимой Украины с преступным режимом Адольфа Гитлера.

"То есть, рука об руку шло создание так называемой украинской государственности под прямым протекторатом нацистской Германии и одновременно еврейские погромы на территории всей западной Украины!" — подчеркнул кремлевский пропагандист, умолчав при этом о том, что мощнейшее государство средневековой Европы Киевская Русь зародилось именно на территории нынешней Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее идеолог политических проектов "Новороссия" и "русская весна" Сергей Кургинян приписал украинскую государственность к наследию СССР.