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Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Никакой "другой" России нет

2.8т

Мне тут многие принялись доказывать, что везде в мире спортивные победы своей страны празднуют точно так же массово, истерично и в пьяном угаре. Опущу момент истеричности и угара, спишем их на оценочность суждений и национальный темперамент. Я вот про массовость.

Это действительно здорово и замечательно, когда такое количество воодушевленных граждан в едином порыве высыпает на улицы, объединённые общими открытыми, искренними, настоящими эмоциями.

Не замечательно, когда происходит это ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по поводам, совпадающим с линией и политикой "партии", когда это, что называется, в струю и даже в заслугу той самой власти, от которой вы предлагаете это празднование отделять. Не когда страна развязывает войну в соседнем государстве, не когда у вас отнимают основополагающие человеческие права превращая в безликую бесправную массу, не когда вас очевидно и внаглую обманывают и обворовывают априори, считая безмозглым смиренным быдлом, а только когда ваш выход как бы во их славу.

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Любимая забава трусливых самодержавцев-садистов

Вы можете сколько угодно уточнять, что "Россия - не Путин" и что "есть еще другая Россия", но по факту Россия сегодня путинская, она принадлежит ему целиком и безраздельно, со всеми потрохами. Поэтому не обманывайте себя - никакой "другой" России у вас нет. Именно потому что так массово и воодушевленно вы выходите только с милостивого монаршего разрешения. А так-то радоваться, конечно, всегда полезно.

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Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
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Русский Солдат
Русский Солдат
Скажите этой дуре, что нам не нужно никакой "другой" России. Наша российская команда одержала победу, все кто болел за нее - радуются.
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