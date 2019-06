"Никакого сговора!" Трамп потроллил оппонентов, угрожающих импичментом

Президент США Дональд Трамп уверен, что представители Демократической партии не смогут добиться его импичмента, так как у них нет для этого веских аргументов.

Такое мнение он высказал в своем Twitter. "Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!" – написал он.

При этом американский лидер в очередной раз отбросил все обвинения в сделке с Кремлем на президентских выборах.

"Никакого сговора, никакого препятствования правосудию, ничего!" – подчеркнул Трамп, имея в виду результаты расследования в отношении вмешательства России в его предвыборных кампанию.

NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! “What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business.” David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do!