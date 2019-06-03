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"Никакого сговора!" Трамп потроллил оппонентов, угрожающих импичментом

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Президент США Дональд Трамп уверен, что представители Демократической партии не смогут добиться его импичмента, так как у них нет для этого веских аргументов.

Такое мнение он высказал в своем Twitter. "Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!" – написал он.

При этом американский лидер в очередной раз отбросил все обвинения в сделке с Кремлем на президентских выборах.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Никакого сговора, никакого препятствования правосудию, ничего!" – подчеркнул Трамп, имея в виду результаты расследования в отношении вмешательства России в его предвыборных кампанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу поддерживают 45% американцев.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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