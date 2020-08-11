Сколько героев, готовых пожертвовать собой и своими детьми, сколько отважных бойцов, никогда не шедших на компромиссы, сколько неизвестных доселе героев обнаружилось в комментариях после отъезда в Литву Светланы Тихановской…

Горжусь вами, соотечественники.

Никогда в вас не сомневался.

Давайте же, чтобы яснее оттенить наши нравственные качества, надаем ей побольше пощечин.

Женщине, которая не собиралась быть политиком. Женщине, волею обстоятельств ставшей символом протеста. Женщине, которую сломали в белорусском гестапо, поставив, по всей видимости, перед адским выбором.

Сейчас как раз самое время обсудить ее недостаточные человеческие качества…

А насчет протеста — он никуда не денется, разумеется. Беларусы вышли за свою свободу. И восстание можно подавить, как были подавлены многие восстания в прошлом, но отмотать пленку назад уже не получится.

Никакого президента Лукашенко больше нет.

Он проиграл выборы, и проиграл их Светлане Тихановской.

И когда он сгинет, она — законно избранный президент Беларуси — объявит и проведет новые честные выборы.