Свктлана Тихановская.
Сколько героев, готовых пожертвовать собой и своими детьми, сколько отважных бойцов, никогда не шедших на компромиссы, сколько неизвестных доселе героев обнаружилось в комментариях после отъезда в Литву Светланы Тихановской…
Горжусь вами, соотечественники.
Никогда в вас не сомневался.
Давайте же, чтобы яснее оттенить наши нравственные качества, надаем ей побольше пощечин.
Женщине, которая не собиралась быть политиком. Женщине, волею обстоятельств ставшей символом протеста. Женщине, которую сломали в белорусском гестапо, поставив, по всей видимости, перед адским выбором.
Сейчас как раз самое время обсудить ее недостаточные человеческие качества…
А насчет протеста — он никуда не денется, разумеется. Беларусы вышли за свою свободу. И восстание можно подавить, как были подавлены многие восстания в прошлом, но отмотать пленку назад уже не получится.
Никакого президента Лукашенко больше нет.
Он проиграл выборы, и проиграл их Светлане Тихановской.
И когда он сгинет, она — законно избранный президент Беларуси — объявит и проведет новые честные выборы.
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