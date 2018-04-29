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Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Никакого Интернета не будет, только на почте в кабинках

2.3т

Разгром социальных сетей в РФ идёт по двум направлениям. Первый - блокировка адресов, второй - ужесточение законов.

1. В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет)

2. Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет)

3. Юра Шатунов - солист группы "Ласковый апрель" (на самом деле нет)

4. Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет)

5. "Дорогой, я беременна!" (на самом деле нет!).

Новости
Россия умерла, но никто не заметил....

За каждое из этих высказываний теперь полагается штраф 100 тысяч рублей! Об этом говорит принятый Госдумой в первом чтении "Закон о распространении недостоверной информации в Интернете". То есть написал пять таких строчек - должен 500 тысяч, написал десять - уже миллион! Я же говорю, после Чемпионата мира никакого Интернета не будет, только на почте в кабинках. Так что пока можете потренироваться.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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