Разгром социальных сетей в РФ идёт по двум направлениям. Первый - блокировка адресов, второй - ужесточение законов.

1. В понедельник в Москве был дождь (на самом деле нет)

2. Ленин родился в Петрограде (на самом деле нет)

3. Юра Шатунов - солист группы "Ласковый апрель" (на самом деле нет)

4. Волга впадает в Азовское море (на самом деле нет)

5. "Дорогой, я беременна!" (на самом деле нет!).

За каждое из этих высказываний теперь полагается штраф 100 тысяч рублей! Об этом говорит принятый Госдумой в первом чтении "Закон о распространении недостоверной информации в Интернете". То есть написал пять таких строчек - должен 500 тысяч, написал десять - уже миллион! Я же говорю, после Чемпионата мира никакого Интернета не будет, только на почте в кабинках. Так что пока можете потренироваться.