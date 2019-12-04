"Никакого импичмента не будет": в РФ спрогнозировали судьбу Трампа

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман убежден в том, что импичмента президента США Дональда Трампа не будет.

"Не будет никакого импичмента Трампа. Потому что процедура импичмента в США очень сложна", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Политик напомнил о сегодняшней расстановке сил в Палате представителей и Сенате. "Палата представителей, где доминируют его противники, формулирует обвинение, а Сенат США, где доминируют его сторонники, является своего рода коллегией присяжных. Они принимают решения. И они никогда не примут такое решение", – заявил Гозман.

Президент США Дональд Трамп

По его мнению, показания свидетелей в Конгрессе США в деле об импичменте важны. "Но все-таки это (импичмент, – Ред.) крайне маловероятно", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

3 декабря президент Трамп внезапно поблагодарил президента Зеленского и заявил, что "украинагейт" можно считать завершенным.

Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.

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