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4 декабря • обновлено в 23:32
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"Никакого импичмента не будет": в РФ спрогнозировали судьбу Трампа

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман убежден в том, что импичмента президента США Дональда Трампа не будет.

"Не будет никакого импичмента Трампа. Потому что процедура импичмента в США очень сложна", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Политик напомнил о сегодняшней расстановке сил в Палате представителей и Сенате. "Палата представителей, где доминируют его противники, формулирует обвинение, а Сенат США, где доминируют его сторонники, является своего рода коллегией присяжных. Они принимают решения. И они никогда не примут такое решение", – заявил Гозман.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

По его мнению, показания свидетелей в Конгрессе США в деле об импичменте важны. "Но все-таки это (импичмент, – Ред.) крайне маловероятно", – резюмировал он.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Леонид Гозман Владимир Зеленский
Место
США
Теги
Конгресс США Импичмент президента
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