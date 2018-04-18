Очень многие наблюдатели заметили новую тенденцию в поведении украинской валюты, которая была продемонстрирована на прошлой неделе. Она, валюта, вела себя индифферентно к изменениям котировок рубля и выгодно отличалась от того, что демонстрировали валюты Беларуси и Казахстана. Из этого был сделан вывод о том, что экономика Украины и ее банковский сектор уже серьезно отделились от Московии, что и обусловило продемонстрированную устойчивость. Даже послышались дифирамбы Гонтаревой, которую мы жестко критиковали именно за нерешительность в перекрытии "сообщающихся сосудов" российских банков-пылесосов, которые выводили валюту в Москву.

Те, кто из нее делает героиню, наверное, забыли о том, что все нужные движения по российским банкам были сделаны за несколько месяцев перед ее "дембелем" и никто не удосужился посчитать, сколько же валюты "ухнуло" в российскую черную дыру именно при ее управлении Нацбанком, когда национальная валюта начала просто разваливаться. Никто не посчитал этого колоссального ущерба экономике Украины, который был нанесен банками РФ в режиме экономической войны. В сухом остатке, эти каналы почти перекрыты, но их надо было перекрывать с первого дня нахождения у руля Нацбанка. Тогда ее можно было причислять к лику святых и называть героиней.

Но это – дело прошлое и нам важен сам прецедент. Как только купируются связи с РФ на любом направлении, так сразу это направление начинает выздоравливать и показывать устойчивый рост. Это касается не только экономики, но политики и безопасности, как общего понятия. Не секрет, что последняя порция санкций США в отношении РФ оказалась наиболее действенной. Наверное, кто сможет посчитать потери Москвы только от этого хода Вашингтона, но тут важно другое. Кремлю было показано, что против него начинают использоваться более серьезные инструменты, которые продемонстрированы лишь в виде возможности или пилотного проекта. Важно то, что они нанесли удар по "защищенным" сферам жизнедеятельности РФ. Точнее – по тому месту, гарантом безопасности которого выступал и выступает лично Путин. "Порешать" неприятности такого масштаба – только его компетенция и холуи впервые увидели, что он уже не тянет проблемы такого масштаба. Понятно, что сразу начались песни о "компенсации" и прочих пряниках, но все это уже постфактум. Путин не смог оградить от самой возможности возникновения таких неприятностей.

В системе бандитской иерархии, сильно похожей на средневековое построение отношений типа "вассал-сюзерен", Путин купил преданность вассалов тем, что он обязался обеспечивать их безопасность и безопасность подконтрольных им (не малых) денег и имущества. И вот теперь ситуация показала предел его возможностей, что само по себе – очень важно, ибо всем понятно, что ситуация качественно изменилась, а Путин оказался не готовым к этому.

Нам же интересно то, что ближний путинский круг пришел к выводу о том, что надо резервировать средства для тушения пожара, который может продолжиться, в случае продолжения санкций такого же характера. В противном случае, вассалы поймут, что сюзерен не выполняет свою часть уговора и они могут сделать то же самое, а это уже может плохо кончиться, в первую очередь, для сюзерена.

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Очевидно, что в такой ситуации пришлось приостановить целый ряд проектов, которые требовали регулярного финансирования и такая остановка, скорее всего, началась с мероприятий, которые не дают конкретных результатов, а критерии оценки их эффективности – крайне туманны. К таким проектам можно отнести ангажированных украинских политических деятелей, которые работали либо прямо в интересах РФ или ее отдельных компаний, таких, как Газпром, а также тех, кто призван просто сеять хаос, для ослабления внутренней структуры Украины. Все эти лица получали финансирование из одного и того же источника, пусть и разными каналами и через разных конкретных лиц. Ими могли быть наши беглые деятели, наподобие Курченко, или российские миллиардеры, с которыми так любят шляться по кабакам депутаты, певцы, борцы с коррупцией и прочая дрянь.

По факту получается, что все эти Зимины, Гришины, Поросюки, Саакашвили и длинный список подобных им, заткнулись практически синхронно. Создается впечатление, что в корыто, из которого они привыкли есть, просто перестали поступать вкусняшки. Причем, это корыто оказалось напрямую связано с тем переполохом, который устроили в РФ американские санкции. Как только там возникли серьезные проблемы, так всей нашей публике стало нечего кушать и она мгновенно сбросила обороты.

Аналогия с устойчивостью украинской валюты почти полная. Как только вся эта дрянь теряет денежную связь с Москвой, она становится вялой и безвредной. Никаких тебе палаток, сцен, редутов и 345-го Майдана. Как бабка пошептала. Поэтому сейчас каждый имеет уникальный момент увидеть реальную картину под названием "кто есть кто". Когда есть финансирование, вся эта публика поет разные песни, хоть и на один, очень похожий мотив. С непривычки может показаться, что они работают в разных направлениях и не режиссируются из одного места. Но вот когда у заказчика возникли проблемы с деньгами, все они заткнулись синхронно, что и указывает на то, за чьи деньги они устраивали свой карнавал.