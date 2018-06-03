Никаких крестов: новый премьер Испании публично отрекся от Библии

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес, который накануне вступил в должность, отказался давать клятву на Библии.

Также он потребовал убрать все кресты во время проведения церемонии, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что лидер социалистов Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра.

46-летний Педро Санчес занял место Мариано Рахоя, покинувшего пост из-за коррупционного скандала. Он получил поддержку шести других испанских партий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании в Мадриде 30 мая по запросу России задержали финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Management и правозащитника, обвинявшего российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.