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Никаких крестов: новый премьер Испании публично отрекся от Библии

1.6тЧитать новость на украинском

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес, который накануне вступил в должность, отказался давать клятву на Библии.

Также он потребовал убрать все кресты во время проведения церемонии, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что лидер социалистов Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра.

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46-летний Педро Санчес занял место Мариано Рахоя, покинувшего пост из-за коррупционного скандала. Он получил поддержку шести других испанских партий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании в Мадриде 30 мая по запросу России задержали финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Management и правозащитника, обвинявшего российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.

Место
Испания
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