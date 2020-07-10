Кабинет министров Нидерландов объявил, что подаст иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением "Боинга" MH17 на юго-востоке Украины в 2014 году. Сумма иска пока не обнародована.

Таким образом, власти Нидерландов поддержат индивидуальные жалобы ранее обратившихся в ЕСПЧ родственников погибших.

"Обеспечение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их родственников является приоритетом работы правительства", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Государственная жалоба должна привести к тому, что информация, имеющаяся у Нидерландов по этому делу, также станет доступной для исков ближайших родственников.

Крушение "Боинга-777" произошло над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 авикомпании Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, заявила год назад следственная группа, в которую входят представители пяти стран: Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Кремль уверенно идет по пути Муаммара Каддафи

Жернова истории мелют медленно, но верно. Месть — это такое блюдо, которое на Западе, в строгом соответствии с процедурой, подают холодным. К Муаммару Каддафи, например, возмездие пришло через 23 года после взрыва по его приказу Boeing 747 рейса 103 Pan American над Локерби в Шотландии.

Напомню, взрыв Boeing 747 рейса 103 Pan American над Локерби, Шотландия, который организовал Каддафи, произошел в среду 21 декабря 1988 года.

Окончательный отчёт расследования был опубликован 6 августа 1990 года.

Суд над исполнителями состоялся 5 апреля 1999 года.

В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса 103 Pan American.

В 2011 году бывший секретарь Главного народного комитета, министр юстиции Ливии Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль в интервью "Associated Press" заявил, что у него есть доказательства того, что Каддафи лично отдал приказ взорвать самолёт над Локерби.

Каддафи погиб 20 октября 2011 года.

Каддафи перед смертью насиловали и пытали.

Возмездие пришло через 23 года.