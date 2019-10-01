Нидерланды обратились к России из-за Цемаха: что известно

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украины выдала Кремлю в рамках обмена пленными.

Об этом рассказал посол Нидерландов в Москве Роб Свартбол, передает "Интерфакс".

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – поделился дипломат.

Нидерланды обратились к России из-за Цемаха Цнзор.НЕТ

Напомним, ранее стало известно, что Цемах якобы вернулся домой на оккупированную Россией часть Донбасса.

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