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1 октября • обновлено в 18:10
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Нидерланды обратились к России из-за Цемаха: что известно

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Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украины выдала Кремлю в рамках обмена пленными.

Об этом рассказал посол Нидерландов в Москве Роб Свартбол, передает "Интерфакс".

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – поделился дипломат.

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Нидерланды обратились к России из-за Цемаха

Нидерланды обратились к России из-за Цемаха

Цнзор.НЕТ

Напомним, ранее стало известно, что Цемах якобы вернулся домой на оккупированную Россией часть Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными
Персона
Владимир Цемах
Место
Нидерланды
Тег
Боинг МН17
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пхахахаххахахахахахахха
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