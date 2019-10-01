Нидерланды обратились к России из-за Цемаха: что известно

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украины выдала Кремлю в рамках обмена пленными.
Об этом рассказал посол Нидерландов в Москве Роб Свартбол, передает "Интерфакс".
"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – поделился дипломат.
Нидерланды обратились к России из-за Цемаха
Цнзор.НЕТ
Напомним, ранее стало известно, что Цемах якобы вернулся домой на оккупированную Россией часть Донбасса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН 17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
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