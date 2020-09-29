Нидерланды и Чехию накрыла волна COVID-19: объявлены новые ограничения

Власти Нидерландов решились на введение ряда мер по борьбе со второй волной коронавируса. Многим жителям впервые с начала пандемии будет рекомендовано носить защитные маски в магазинах. Тогда как в Чехии по этой же причине готовятся к введению чрезвычайного положения.

В первой стране новые меры вступили в силу с 29 сентября и продлятся не менее трех недель. А во второй вопрос только собираются вынести на рассмотрение правительства, сообщает ВВС.

В Нидерландах впервые вводят маски в магазинах

По сравнению с соседями Нидерланды до этого времени в значительной степени избегали строгих карантинных ограничений, но в последние дни в стране с 17-миллионным населением ежедневно регистрируется около 3000 инфекций.

"Мы делаем все возможное, но вирус "чувствует" себя лучше", – признал министр здравоохранения Уго де Йонг.

Данные по заболеваемости корнавирусом в Нидерландах. Worldometers

Со своей стороны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ситуация в трех крупнейших городах страны – Амстердаме, Роттердаме и Гааге – стала "серьезной" и требует срочных действий:

со вторника люди должны избегать второстепенных поездок между тремя городами;

рестораны и бары должны будут закрываться к 22:00. Этот шаг перекликается с другими европейскими странами, включая Великобританию, Испанию и Францию, которые более раннее время закрытия;

людям будет рекомендовано работать из дома ;

общественные собрания в домах не должны превышать трех человек ;

болельщикам больше не разрешено посещать спортивные мероприятия.

Если ранее ношение маски было обязательным только в общественном транспорте, то теперь это правило ввели и для покупателей в магазинах: жителям трех крупнейших городов с 29 сентября рекомендуют закрывать лицо. В магазины будут запрещать вход тем, кто не носит маски.

"Естественно, эти меры будут иметь негативные экономические последствия. Но возможность вспышки вируса будет иметь еще более серьезные последствия, включая ущерб экономике", – пояснил премьер.

Данные по заболеваемости корнавирусом в Чехии. Worldometers

В Чехии готовят чрезвычайное положение

Тем временем в Чехии новый министр здравоохранения Роман Приму заявил о намерении вынести на рассмотрение правительства предложение о введении в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Ранее чиновник анонсировал ограничения количества людей на массовых собраниях – 10-20 человек, а также переход средних школ на дистанционное обучение.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 29 сентября коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,5 млн человек. только за минувшие сутки было выявлено 229 710 новых инфицированных.