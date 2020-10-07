Нидерландский гинеколог тайно оплодотворил 17 женщин: правда всплыла через десятки лет

В Нидерландах гинеколог Ян Вильдшут оплодотворил по меньшей мере 17 женщин, которые считали, что получают сперму от анонимных доноров.

Как сообщило издание Daily mail, об инциденте рассказали в больнице в городе Зволле на востоке страны, где работал медик с 1981 по 1993 год. Узнав об обмане в 2019 году, клиника решила обнародовать информацию, чтобы "способствовать большей прозрачности" в вопросе донорства спермы.

Нидерландская газета De Stentor отметила, что это впервые удалось узнать об отцовстве именно через коммерческую базу данных, когда ребенок обнаружил совпадение своей ДНК с племянницей Вильдшута (умерла в 2009 году).

"Мы никогда не подозревали, что он мог быть донором", – сказал изданию отец одного из биологических сыновей гинеколога. При этом мужчина добавил, что врач производил впечатление доброжелательного и честного человека.

В больнице сообщили, что биологические дети Вильдшута, которых подтвердили с помощью ДНК-тестов, и его семья регулярно контактируют и имеют хорошие отношения между собой.

Сейчас гинеколог-осеменитель уже умер. Нидерландская инспекция по вопросам здравоохранения и молодежи отказалась возбуждать дело, поскольку в то время лечение бесплодия не регулировалось законодательством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке врач местного роддома занимался сутенерством, подыскивая проституткам клиентов на улице Ривненской, а также продавал амфетамин.