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12 мая • обновлено в 18:08
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"Ничто не может убить вирус": в ВОЗ сообщили неутешительные данные о лекарствах от COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пока ни одно из лекарств не может полностью остановить COVID-19, а разработка вакцины будет довольно сложной.

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Как сообщает Reuters, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге заявила, что все существующие сейчас методы лечения нового коронавируса могут разве что ослабить болезнь, либо сократить её длительность.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые находятся на ранних стадиях исследований. Они ограничивают тяжесть или длительность заболевания. Но у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус", – сказала она.

Также она отметила, что полагаться на изобретение вакцины достаточно рискованно. По словам Харрис, любой коронавирус – это очень сложный вирус, против которого трудно создать вакцину.

Маргарет Харрис

Маргарет Харрис

Тем не менее сейчас разрабатывается около 100 потенциальных вакцин, но на их создание уйдет не меньше года.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых перспективных препаратах, которые разрабатываются в разных странах мира и могут стать потенциальным средством от COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
лекарства вирус
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