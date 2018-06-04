"Ничего плохого": Путин объяснил свои эротические фото

Президент России Владимир Путин не видит ничего плохого в публикации Кремлем его фото в полуобнаженном виде.

В ходе интервью австрийскому телеканалу ORF Путин объяснил, откуда берутся кадры, передает RT.

Журналист, проводивший интервью, подчеркнул, что фото в полуголом виде не совсем обычное явление для президента.

"Вы сказали: "В полуголом". Слава богу, не в голом. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин на публике попал в курьезную ситуацию