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"Ничего не обещал": в Белом доме "отмазали" Трампа за встречу с Путиным

1.9тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп не давал обещаний главе РФ Владимиру Путину в ответ на его предложение о сотрудничестве в расследовании российского вмешательства в американские выборы.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент назвал это интересной идеей, "но не давал никаких обещаний", передает "Интерфакс-Украина".

"Он хочет работать со своей командой. Но опять же, мы не давали никаких обещаний. Это была идея, которую они (российская сторона – ред.) подкинули", – сказала она на пресс-конференции в среду, 18 июля.

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Как известно, после встречи во время совместной с Трампом пресс-конференции Путин предложил команде спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей "российский след" в американских выборах, направить РФ материалы, касающиеся данных обвинений, и принять участие в проверке данных.

В свою очередь, глава Белого дома в интервью Fox News сказал, что маловероятно, чтобы Мюллер воспользовался предложением российской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну значит это "расследование" только для внутреннего употребления. Больше не спрашивайте о вмешательстве в выборы. Вам предлагали сотрудничество.
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