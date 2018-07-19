"Ничего не обещал": в Белом доме "отмазали" Трампа за встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп не давал обещаний главе РФ Владимиру Путину в ответ на его предложение о сотрудничестве в расследовании российского вмешательства в американские выборы.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент назвал это интересной идеей, "но не давал никаких обещаний", передает "Интерфакс-Украина".

"Он хочет работать со своей командой. Но опять же, мы не давали никаких обещаний. Это была идея, которую они (российская сторона – ред.) подкинули", – сказала она на пресс-конференции в среду, 18 июля.

Как известно, после встречи во время совместной с Трампом пресс-конференции Путин предложил команде спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей "российский след" в американских выборах, направить РФ материалы, касающиеся данных обвинений, и принять участие в проверке данных.

В свою очередь, глава Белого дома в интервью Fox News сказал, что маловероятно, чтобы Мюллер воспользовался предложением российской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.