"Ничего не изменилось!" В ЕС упрекнули Украину из-за НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции не использует рекомендации, которые были предоставлены для улучшения процесса проверки электронных деклараций.

Об этом заявил лидер группы поддержки Украины по вопросам юстиции и внутренних дел Европейской комиссии Франк Поль в Брюсселе в ходе круглого стола, передает УНИАН.

"Когда два специалиста приехали в Украину посмотреть на весь процесс в целом, от А до Я, как работает проверка электронных деклараций, они вернулись с докладом, в котором говорится о том, что есть много проблем. Было предоставлено 19 рекомендаций, что должно быть сделано немедленно, чтобы исправить ситуацию. Они были переданы НАПК, но до сих пор, насколько мне известно, значительная часть этих рекомендаций не была использована, и ничего не произошло. Это – факт. Я не даю оценку, я просто об этом говорю", – подчеркнул он.

Поль напомнил, что именно НАПК имеет "прерогативу и мандат" в вопросе проверки электронных деклараций. По его словам, для этого применяется аналитическая программа.

Как сообщал "Обозреватель", журналисты выяснили, что зарплата главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в феврале 2018 составляла 128,6 тысяч гривен.