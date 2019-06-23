"Ничего не должны!" Захарова опозорилась обращением к президенту Грузии

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова публично ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили на ее слова о том, что россияне должны приезжать в эту страну, "потому что любят ее".
Российская дипломатка заявила, что "туристы из России если что-то и должны, то чувствовать, что их встречают как самых дорогих гостей". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, написав при этом фамилию главы Грузии с ошибкой (Зарубишвили).
"А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы, турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах", – написала Захарова.
Мария Захарова
Facebook Мария Захарова
По ее словам, именно за эти эмоции туристы и платят деньги. Пост в соцсети она закончила выражением: "Ничего личного, просто бизнес".
Такую бурную реакцию пресс-секретаря МИД РФ вызвало интервью Зурабишвили Euronews.
Саломе Зурабишвили
Скриншот
"Туристы (из РФ — ред.) должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая в Грузии", – заявила журналистам президент Грузии.
Как известно, после массовых протестов в Грузии в РФ запретили перелеты туда.
Как писал OBOZREVATEL:
В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.
Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.
Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.
По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.
22 июня в центре Тбилиси (Грузия) у здания парламента 22 июня началась очередная, третья по счету, масштабная протестная акция.
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