Ничего не было? Появились неоднозначные данные о новом авиаударе в Ираке

Иракская армия опровергла факт нанесения какого-либо авиаудара в районе города Таджи в 30 километрах от Багдада в ночь на 4 января.

Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление иракских ВС, передает РИА Новости.

"Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее один из иракских телеканалов сообщил, что автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби" была атакована с воздуха в районе Таджи севернее Багдада.

Иракская армия www.aa.com.tr

Как писал OBOZREVATEL, в США также открестились от ночного удара в Ираке, где убили медиков. Силы международной коалиции во главе с США отрицают свое участие в произошедшем.

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