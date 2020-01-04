Главная Новости
4 января • обновлено в 09:45
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ничего не было? Появились неоднозначные данные о новом авиаударе в Ираке

986
Читать материал на украинском

Иракская армия опровергла факт нанесения какого-либо авиаудара в районе города Таджи в 30 километрах от Багдада в ночь на 4 января.

Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление иракских ВС, передает РИА Новости.

"Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада", - говорится в сообщении телеканала.
Новости
В Иране объявили о начале войны с США и пообещали "действовать"

Ранее один из иракских телеканалов сообщил, что автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби" была атакована с воздуха в районе Таджи севернее Багдада.

Иракская армия

Иракская армия

www.aa.com.tr

Как писал OBOZREVATEL, в США также открестились от ночного удара в Ираке, где убили медиков. Силы международной коалиции во главе с США отрицают свое участие в произошедшем.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги