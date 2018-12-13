"Нибиру все ближе!" В сети нашли доказательство конца света

Сторонники теории заговора активно обсуждают приближение Апокалипсиса из-за популярного видео, на котором уфологи заметили неопознанный космический объект.

Видео с таинственными знамениями, предположительно было снято в США, штат Мичиган, пишет Express.

Комментаторы отмечают, что объект меньше, чем Солнце, но его яркость позволяет заметить неопознанное явление сквозь облака.

Солнце и неопознанное явление express.co.uk

"На видео определенно что-то есть. Обычно это как-то связано с бликами отражающей линзы, однако тут, кажется, что они неподвижны", — комментирует сюжет пользователь, разместивший видео на Youtube-канале 'MrMBB333'. Там его просмотрели более 130 тысяч раз.

Сторонники данной теории также не исключают, что это подтверждение существования Планеты "X", известной как Нибиру (предполагаемого небесного тела, которое летит из космоса прямо на Землю — Ред.).

Сриншот

"Планета Х, Нибиру… Как не называй, но она здесь, чем она становится ближе, тем больше разрушений она принесет", — пишет в комментариях один из подписчиков.

Следует отметить, что ученые и астрономы не верят в существование апокалиптической планеты. В NASA подчеркнули, что нет никаких доказательств того, что планета существует: "Нибиру и другие истории о разных планетах — обман в интернете".

Критики NASA считают, что Планета "Х" находится за Нептуном и ее размер — в 10 раз больше Земли, а в результате она неминуемо столкнется с нашей планетой, тем самым уничтожив ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре уфологи-любители утверждали, что в небе снова заметили "планету-убийцу" Нибиру. А кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход рассказал, что новая дата конца света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей — это выдумки.