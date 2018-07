На самом деле Трамп в понедельник сделал два хороших для всех нас дела и выводы вот какие дальше.

1. Он капитально выстрелил из дробовика себе в ногу. Никакие объяснения, что он оговорился, не помогут. Невозможно зачеркнуть его пророссийкое поведение два последних года, его якобы, описками и оговорками. Ну или может ему надо всё-таки с психиатром поговорить, если так в нервном тике дёргает при Путине или о Путине?

2. Он может забыть, т.е. окончательно, об увольнении Розенштайна и Мюллера. Потому что после подобного монументального провала на переговорах с Путиным и той реакции официальной, что даже республиканцы выдали (неофициально всё куда хуже и громче) он просто не может закрыть следствие по тому же самому поводу, по которому он выдал такую реакцию.

3. Чисто мои размышления - ни один шпион так себя не подставляет. Потому Трамп именно не шпион в чистом виде, а скорее агент влияния. Или полезный идиот там, где надо и когда надо. Значения больше это никакого не имеет. Даже если следствие ничего не найдёт - Трамп себе поставил клеймо на морду в понедельник, как бы это кто то не отрицал. Джеймс Фаллоус из Атлантика, дал блестящий комментарий этому феномену и результату из всего этого.

Новости Путин крепко ухватил Трампа за причинное место

"There are exactly two possible explanations for the shameful performance the world witnessed on Monday, from a serving American president.

Either Donald Trump is flat-out an agent of Russian interests—maybe witting, maybe unwitting, from fear of blackmail, in hope of future deals, out of manly respect for Vladimir Putin, out of gratitude for Russia’s help during the election, out of pathetic inability to see beyond his 306 electoral votes. Whatever the exact mixture of motives might be, it doesn’t really matter.

Or he is so profoundly ignorant, insecure, and narcissistic that he did not realize that, at every step, he was advancing the line that Putin hoped he would advance, and the line that the American intelligence, defense, and law-enforcement agencies most dreaded.

Conscious tool. Useful idiot. Those are the choices, though both are possibly true, so that the main question is the proportions.

Whatever the balance of motivations, what mattered was that Trump’s answers during his joint press conference with the Russian president were indistinguishable from Putin’s, starting with the fundamental claim that Putin’s assurances about interference in U.S. democracy (“He was incredibly strong and confident in his denial”) deserved belief over those of his own Department of Justice (“I think the probe is a disaster for our country”)."

4. Теория об самоуничтожении Трампа продолжает работать как часы и надо только дать ему идти в полный размах, в стиле "я прощаю всё" и тогда уровень его глупости достигнет такого уровня, что даже его сторонники будут стесняться рядом стоять. Токсичность и радиоактивность - она такая.

5. Я так понимаю, что комитет Палаты представителей, которые пытались свалить Розенштайна, помогая Трампу, на чисто политической х*ени из-за одного следователя в команде Мюллера, которого хотят сделать козлом отпущения и единственной причиной, почему следствие де политически мотивировано и не может быть честным, можно закрывать как отживший своё. Я хочу видеть как эти республиканские шестёрки и подхалимы попробуют выйти на Розенштайна после 12 дополнительных обвинений и ареста Бутиной, а теперь и после этого провала Трампа на пресс конференции. Шедевральные идиоты - закончат шедеврально. Кстати один из их лидеров, Гауди, уже педалит назад - ему дальнейшую карьеру надо делать, а тут пахнет, нет уже просто воняет, жутким делом с госизменой или просто немыслимой глупостью, недопустимой на таком посту, такой страны.

Так что если и провал, то можно злорадствовать на послевкусии.