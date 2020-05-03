Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине - Шредер

Карина Бондаренко Мир 11:29, 3.05.2020 Обновлено: 11:54, 3.05.2020

Бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

Скандальное заявление политик сделал, когда комментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии немецкому изданию "Tagesspiegel".

"Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность", – сказал друг Путина.

Шредер назвал серьезной ошибкой утверждение, что с помощью санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям.

Герхард Шредер и Владимир Путин
РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев выразил полную поддержку боксеру Александру Усику, который не признает военную агрессию России в Украине.

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Мир

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