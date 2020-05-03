Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:13
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине - Шредер

19.4т
Читать материал на украинском

Бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

Скандальное заявление политик сделал, когда комментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии немецкому изданию "Tagesspiegel".

"Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность", – сказал друг Путина.

Шредер назвал серьезной ошибкой утверждение, что с помощью санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям.

Герхард Шредер и Владимир Путин

Герхард Шредер и Владимир Путин

РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев выразил полную поддержку боксеру Александру Усику, который не признает военную агрессию России в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Герхард Шредер Владимир Путин
Место
Германия
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
287
52
Смешно
9
Интересно
6
Печально
97
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык кто их спрашивать будет? А старая немецкая проститутка зарабатывает на старость.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Junio Van
Junio Van
Рaгули, не обижу вас, если скажу- слова ,,отдать,, в РОССИИ нетууууууу! )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Junio Van, чурка,БУУУУУУДЕТ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Волощук Володимир
Волощук Володимир
москальський нікчема купив ганса з потрохами. Гидота!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги