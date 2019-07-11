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"Ни литра водки!" Скандал с деньгами Путина в Италии получил продолжение

6.8т Читать материал на украинском

Глава МВД Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что намерен судиться из-за распространения информации о том, что его партия якобы просила у России денег во время тайных переговоров в Москве.

"Я судился по этому поводу раньше и я буду делать это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни одного доллара или литра водки у России", – цитирует его слова Il Messaggero.

При этом в партии "Лига" утверждают, что информацию о тайных встречах распространяют ту, "кто взял деньги у Сороса и хочет заполонить Европу мигрантами".

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Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

ТАСС

Как отметил источник в партии, речь идет лишь о "утверждениях, а не доказательствах".

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

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Персона
Маттео Сальвини
Место
Италия
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