"Независимость" Абхазии: Грузия официально порвала с Сирией

Грузия официально уведомили ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости оккупированных грузинских территорий – Южной Осетии и Абхазии.

"1 июня 2018 года официальная нота Министерства иностранных дел Грузии о разрыве дипотношений с Сирией была направлена дипломатическому представительству Сирии в ООН и в Египте", – сказано в сообщении пресс-службы МИД страны.

Отмечается, что постоянный представитель Грузии при ООН также проинформировал генсека организации о прекращении дипотношений между двумя странами.

Грузинская сторона считает, что решение признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) было принято Дамаском под давлением России.

Как известно, на данный момент лишь четыре страны признали независимость регионов – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру.

В то же время в Грузии считают, что признание является скрытой аннексией регионов, которые являются частью страны.