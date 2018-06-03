"Незаконное богатство": в Британии взялись за россиян

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) занимается расследованием дела о происхождении доходов от 120 до 140 состоятельных людей. Большинство фигурантов являются россиянами или связаны с Россией.

Дело касается владельцев состояния более 50 тысяч фунтов, пишет The Times.

Отмечается, что фигуранты расследования могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или их доход вызывает подозрения.

Известно, что расследование началось еще в январе. Но после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, оно активизировалось.

Глава NCA Дональд Тун подтвердил изданию информацию о деле и подчеркнул, что расследование не руководствуется санкционным списком Минфина, но этот список все же тщательно проверяется.

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