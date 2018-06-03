УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Незаконное богатство": в Британии взялись за россиян

1.7тЧитать новость на украинском

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) занимается расследованием дела о происхождении доходов от 120 до 140 состоятельных людей. Большинство фигурантов являются россиянами или связаны с Россией.

Дело касается владельцев состояния более 50 тысяч фунтов, пишет The Times.

Отмечается, что фигуранты расследования могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или их доход вызывает подозрения.

Новости
Ждем санкции: княгиня Романова незаконно проехалась по Крымскому мосту

Известно, что расследование началось еще в январе. Но после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, оно активизировалось.

Глава NCA Дональд Тун подтвердил изданию информацию о деле и подчеркнул, что расследование не руководствуется санкционным списком Минфина, но этот список все же тщательно проверяется.

Новости
Санкции – не помеха: как друг Путина "обхитрил" Украину

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в США взялись за известного российского олигарха.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги