Nexta опубликовала имена тысячи сотрудников МВД Беларуси, которые избивали протестующих
Оппозиционный телеграм-канал Nexta в Беларуси опубликовал данные 1003 сотрудников МВД страны, причастных к задержаниям и избиению протестующих.
Авторы канала отметили, что предупреждали о таком своем шаге еще неделю назад, однако каратели остановились.
"Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных", – сказано в сообщении.
Nexta подготовила гугл-таблицу, в которой указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания. Однако, неизвестно, насколько эта информация достоверна.
"Параллельно мы просим у подписчиков помощи в развитии базы. Если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники) – пишите в бот @militsiya_s_narodom_bot", – призвали авторы.
"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", – предупредили в Nexta.
Сведения о сотрудниках МВД были опубликованы после того, как 19 сентября в Минске задержали более 300 участниц женского марша.
Отдельный "привет" оппозиционный Telegram-канал передал убийцам из "Алмаза".
"Убийство Тарайковского, стрельба в журналистов. Простреленные руки, ноги, головы. Инвалидность мирных белорусов. Думали мы это просто так оставим?" – отметили в сообщении, опубликовав данные 7 офицеров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 сентября, в Минске женщины вышли на марш протеста против действующей власти Беларуси. По данным правозащитников, задержаны уже более 300 человек.
13 сентября в Минске состоялся "Марш героев" против действующих властей Беларуси.
12 сентября ОМОН жестко задержал белорусок на "женском марше" в центре Минска.