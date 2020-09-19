Nexta опубликовала имена тысячи сотрудников МВД Беларуси, которые избивали протестующих

Оппозиционный телеграм-канал Nexta в Беларуси опубликовал данные 1003 сотрудников МВД страны, причастных к задержаниям и избиению протестующих.

Авторы канала отметили, что предупреждали о таком своем шаге еще неделю назад, однако каратели остановились.

"Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных", – сказано в сообщении.

Nexta подготовила гугл-таблицу, в которой указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания. Однако, неизвестно, насколько эта информация достоверна.

Фрагмент списка Nexta Telegram Nexta Live

Фрагмент списка Nexta Telegram Nexta Live

"Параллельно мы просим у подписчиков помощи в развитии базы. Если вам известны факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники) – пишите в бот @militsiya_s_narodom_bot", – призвали авторы.

"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", – предупредили в Nexta.

Сведения о сотрудниках МВД были опубликованы после того, как 19 сентября в Минске задержали более 300 участниц женского марша.

Nexta показала данные сотрудников МВД, задерживающих протестующих. Telegram Nexta Live

Отдельный "привет" оппозиционный Telegram-канал передал убийцам из "Алмаза".

"Убийство Тарайковского, стрельба в журналистов. Простреленные руки, ноги, головы. Инвалидность мирных белорусов. Думали мы это просто так оставим?" – отметили в сообщении, опубликовав данные 7 офицеров.

Nexta опубликовала данные сотрудников "Алмаза". Telegram Nexta Live

Nexta опубликовала данные сотрудников "Алмаза". Telegram Nexta Live

Nexta опубликовала данные сотрудников "Алмаза". Telegram Nexta Live

Как сообщал OBOZREVATEL: