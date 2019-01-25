''Невзирая на трудности'': глава Кипрской церкви поддержал Украину

Кипрская православная церковь намерена признать предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Такое заявление архиепископ Кипрский Хризостом сделал приехавшему с официальным визитом митрополиту Элпидофору Константинопольского патриархата, передает Cerkvarium.

"Придет время, когда Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", — сказал архиепископ Хризостом.

Архиепископ Хризостом riknews.com.cy

Он подчеркнул, что слышал заявление Епифания о желании установить общение и считает это естественным. Также он указал на то, что глава ПЦУ ранее бывал на Кипре, хорошо знает местную ситуацию и владеет греческим языком.

Глава Кипрской Церкви добавил, что считает Вселенскую Патриархию "Матерью-Церковью", и подчеркнул, что "поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности".

Отметим, в начале января росСМИ активно распространяли сообщение о том, что архиепископ Хризостом якобы "отшил" Епифания.

Утверждалось, что он не захотел поминать главу новой объединенной церкви Украины за богослужением. Ему якобы сделали предложение принять на Кипре лидера ПЦУ, однако он это предложение отверг. Также пропагандисты заявляли, что Хризостом не поддержал предоставление Томоса Украине.

Митрополит Епифаний facebook.com/epifaniy

Как писал OBOZREVATEL, ранее Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.

Против Томоса выступала РПЦ, ее также поддержала Белорусская православная церковь.

Кроме того, против Украины восстала Сербская православная церковь. А 3 января стало известно, что митрополит Варшавский и всей Польши Савва не признал ПЦУ, о чем написал в письме Варфоломею.

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